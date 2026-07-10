CM Vijay distributes job orders to Karur stampede victims families

CHENNAI: Chief Minister C Joseph Vijay on Friday (July 10) distributed welfare assistance, including compassionate government job appointment orders and financial relief, to families affected by the Karur stampede during a government function in the district.
One beneficiary received financial assistance of Rs 10 lakh, while others were provided relief and government benefits.
K Shanthi, W/o Kandasamy, Erode District - Rs 10,00,000
Ananthajothi, S/o Bhaskar, Pugalur Taluk - Junior Assistant, School Education Department, Karur District
M Nivedha, D/o Manickam, Sengunthapuram - Junior Assistant, School Education Department, Karur District
S Kalaichelvi, W/o Vadivelagan, Sanapiratti Village - Karur Office Assistant, District Revenue Unit, Karur District
C Satheesh Kumar, S/o Selvaraj, Ezhur Village, Karur Taluk - Office Assistant, District Revenue Unit, Karur District
V Vimal, S/o Venkatesh - Karur Office Assistant, District Revenue Unit, Karur District
V Sangavi, D/o Perumal, Thanthonimalai - Junior Assistant, School Education Department, Karur District
P Raghunathan, S/o Balakrishnan, Krishnarayapuram Taluk - Night Watchman, District Revenue Unit, Karur District
P Selvarani, W/o Perumal, Karur - Masalchi (Office Attendant), District Revenue Unit, Karur District
S Divya, D/o Sakthivel, Kadapparai, Karur - Junior Assistant, School Education Department, Karur District
N Krishnamoorthy, S/o Nagulsamy, Rayanoor - Junior Assistant, School Education Department, Karur District
Monisha, D/o Mani - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District
P Chandrakala, W/o Saravanan, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District
S Mahalakshmi, D/o Sakthivel, Karur - Junior Assistant, Police Department, Karur District
P Dhanalakshmi, W/o Ganesan, Karur - Junior Assistant, Police Department, Karur District
S Murugan, S/o Subramani, Vengamedu - Karur Office Assistant, Karur District Unit
C Prabhakaran, S/o Selvakumar, Uppidamangalam East - Junior Assistant, Registration Department, Karur District
M Sharmila, D/o Manivel, Thanthonimalai, Karur - Junior Assistant, Registration Department, Karur District
S Sandhiya, D/o Santhanam, Sanapiratti, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District
Ashwin Kumaran, S/o Satheesh Kumar, Pugalur Taluk, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District
S Sudhan, S/o Sakthivel, Aravakurichi - Taluk Office Assistant, Karur District Unit
Akila, W/o Satheesh Kumar, Erode - District Office Assistant, District Revenue Unit, Erode District
Gunasekar, S/o Murugesan, Erode - District Junior Assistant, Town Panchayats Department, Erode District
Jeyaprakash, S/o Subramani, Erode - District Junior Assistant, Rural Development Department, Tiruppur District Unit
Nivedhitha, W/o Manikandan, Tiruppur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Tiruppur District
Deepalakshmi, W/o Thamaraikannan, Thanthonimalai, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District
Mallika, W/o Sankar Ganesh, Dindigul - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Dindigul District
Prabhakaran, S/o Palanichamy, Dindigul - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Dindigul District
Jothi, W/o Anand (Late), Salem - Night Watchman, Government Tribal Residential Higher Secondary School, Salem District
M Priyadarshini, D/o Marudhasalamurthy, Manmangalam Taluk, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District
K Sakthivel, S/o Karuppan, Ezhur Village, Karur - Junior Assistant, School Education Department, Karur District
N Yogesh Kumar, S/o Nallusamy, Karur - Night Watchman, District Revenue Unit, Karur District