Tamil Nadu

CM Vijay distributes job orders to Karur stampede victims families

One beneficiary received financial assistance of Rs 10 lakh, while others were provided relief and government benefits
Vijay in Karur
Chief Minister Vijay in KarurScreengrab
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CHENNAI: Chief Minister C Joseph Vijay on Friday (July 10) distributed welfare assistance, including compassionate government job appointment orders and financial relief, to families affected by the Karur stampede during a government function in the district.

One beneficiary received financial assistance of Rs 10 lakh, while others were provided relief and government benefits.

Ex-gratia assistance

  1. K Shanthi, W/o Kandasamy, Erode District - Rs 10,00,000

Recipients of appointment orders

  1. Ananthajothi, S/o Bhaskar, Pugalur Taluk - Junior Assistant, School Education Department, Karur District

  2. M Nivedha, D/o Manickam, Sengunthapuram - Junior Assistant, School Education Department, Karur District

  3. S Kalaichelvi, W/o Vadivelagan, Sanapiratti Village - Karur Office Assistant, District Revenue Unit, Karur District

  4. C Satheesh Kumar, S/o Selvaraj, Ezhur Village, Karur Taluk - Office Assistant, District Revenue Unit, Karur District

  5. V Vimal, S/o Venkatesh - Karur Office Assistant, District Revenue Unit, Karur District

  6. V Sangavi, D/o Perumal, Thanthonimalai - Junior Assistant, School Education Department, Karur District

  7. P Raghunathan, S/o Balakrishnan, Krishnarayapuram Taluk - Night Watchman, District Revenue Unit, Karur District

  8. P Selvarani, W/o Perumal, Karur - Masalchi (Office Attendant), District Revenue Unit, Karur District

  9. S Divya, D/o Sakthivel, Kadapparai, Karur - Junior Assistant, School Education Department, Karur District

  10. N Krishnamoorthy, S/o Nagulsamy, Rayanoor - Junior Assistant, School Education Department, Karur District

  11. Monisha, D/o Mani - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District

  12. P Chandrakala, W/o Saravanan, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District

  13. S Mahalakshmi, D/o Sakthivel, Karur - Junior Assistant, Police Department, Karur District

  14. P Dhanalakshmi, W/o Ganesan, Karur - Junior Assistant, Police Department, Karur District

  15. S Murugan, S/o Subramani, Vengamedu - Karur Office Assistant, Karur District Unit

  16. C Prabhakaran, S/o Selvakumar, Uppidamangalam East - Junior Assistant, Registration Department, Karur District

  17. M Sharmila, D/o Manivel, Thanthonimalai, Karur - Junior Assistant, Registration Department, Karur District

  18. S Sandhiya, D/o Santhanam, Sanapiratti, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District

  19. Ashwin Kumaran, S/o Satheesh Kumar, Pugalur Taluk, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District

  20. S Sudhan, S/o Sakthivel, Aravakurichi - Taluk Office Assistant, Karur District Unit

  21. Akila, W/o Satheesh Kumar, Erode - District Office Assistant, District Revenue Unit, Erode District

  22. Gunasekar, S/o Murugesan, Erode - District Junior Assistant, Town Panchayats Department, Erode District

  23. Jeyaprakash, S/o Subramani, Erode - District Junior Assistant, Rural Development Department, Tiruppur District Unit

  24. Nivedhitha, W/o Manikandan, Tiruppur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Tiruppur District

  25. Deepalakshmi, W/o Thamaraikannan, Thanthonimalai, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District

  26. Mallika, W/o Sankar Ganesh, Dindigul - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Dindigul District

  27. Prabhakaran, S/o Palanichamy, Dindigul - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Dindigul District

  28. Jothi, W/o Anand (Late), Salem - Night Watchman, Government Tribal Residential Higher Secondary School, Salem District

  29. M Priyadarshini, D/o Marudhasalamurthy, Manmangalam Taluk, Karur - Junior Assistant, Rural Development & Panchayat Raj Department, Karur District

  30. K Sakthivel, S/o Karuppan, Ezhur Village, Karur - Junior Assistant, School Education Department, Karur District

  31. N Yogesh Kumar, S/o Nallusamy, Karur - Night Watchman, District Revenue Unit, Karur District

job orders
Karur stampede
CM Vijay
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