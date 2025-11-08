Kanyakumari DCA League: Sahaya Benny, Vinoth sizzle with ball
Batting first, Sunshine CC scored 187. In reply, Marthandam CC could manage only 185
CHENNAI: Medium pacer W Vinoth’s sensational spell of six for 32 went in vain as Marthandam CC lost to Sunshine CC by 2 runs in the Kanyakumari DCA First Division League.
Batting first, Sunshine CC scored 187. In reply, Marthandam CC could manage only 185. Elsewhere, Sunshine CC went down to Kings CC by 44 runs with medium pacer R Sahaya Benny’s effort of five for 19 going in vain.
Brief scores: Sunshine CC 187 in 39.2 overs (R John Hyde 43, R Sahaya Benny 33, W Vinoth 6/32) bt Marthandam CC 185 in 39.4 overs (R Riyan Dhas 69, R Jerry 4/24);
Kings CC 126 in 26.2 overs (K Clindon Ducklas 32, R Sahaya Benny 5/19) bt Sunshine CC 82 in 22.5 overs (Jeen Glad Ventamin 4/37)
Marthandam CC 110 in 27.4 overs (S Salin Bino 39, RK Anuraj 37, MG Aadhith Retnesh 4/12, F Sushil Benowin 4/25) lost to V-90 CC 111/2 in 15.4 overs (S Dhanish Kumar 59*)
Kings CC 115 in 39.2 overs (R Babin Samuel 35, K Mohamed Azeem 4/23) lost to Young CC 116 for no loss in 13.3 overs (RA Akshai 39*, KS Aneesh 64*)
Marthandam CC 117 in 37.2 overs (F Derik Felix 50, MS Prajwol Nath 3/22) lost to Sunny CC 121/1 in 18.5 overs (MK Akash 57*, RH Madav Subramonian 39).