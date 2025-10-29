Power shutdown on October 30 in Chennai's Pulianthope

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

Pulianthope: Sydenham’s Road, Kannappar Thidal, Ripon Building, Periyamet, Sundharapuram, Nehru Timber Mart, Appa Rao Garden, DeMellows Road, VOC Nagar, Ambedkar Nagar, Ammaiammal Street, Kuttithamburan Street, Kannikapuram, Gandhi Nagar, Powder Mills Road, Sathiyavani Muthu Nagar, Veerasamy Street, Parthasarathy Street, Nachiarammal Lane, ThiruViKa Nagar, Padeesan Puram, Ambedkar Nagar, Mannarsamy Street, Ramasamy Street, GV Koil Street, Thiruvenkadasamy Street, Pulianthope High Road, Jafarkhan Street, Bolnayakan Street, Natcharammal Street, Mannarsamy Street, Narayanasamy Street, Decaster Road, Choolai Motilal Street, Kattur Nalla Muthu Street, Angalamman Koil Street, Ashtapujam Road, Choolai Periyar Nagar, Parthasarathy Street, Munusamy Nagar, Avadi Srinivasan Street, KM Garden, Subbanayudu Street.