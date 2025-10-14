These areas in Chennai will face power shutdown on Oct 16; check details

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday for maintenance work. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Anna Nagar: Jayalakshmi Nagar, Dhanalakshmi Nagar, Moogambigai Nagar, Balakrishna Nagar, Rajiv Gandhi Nagar, Janakiram Colony, Bhuvaneswari Nagar, Ramalinga Nagar, and Thamarai Avenue

Ambattur: TVS Nagar full area, Kandigai Street, Annai Nagar Main Road, Padmavathy Nagar, Anbu Nagar, Santhosh Nagar, Mohan Garden, Water Canal Road, and Palla Street

Thillai Ganga Nagar: Vanchinathan Street and Extn, Uthamar Gandhi Street, Thiruvalluvar Nagar, Bharathidasan Street, Nethaji Street, Kesari Nagar Main Road and 1 to 7th Street, Surendra Nagar 6th Street to 11th Street and Extn, Bharath Nagar, Yamuna Street, Kaveri Street, Thenpennai Street, Tagore Street, Valmiki Street, Ilango Street, Nehru Street, Krishna Street, Vivekananda Street, Income Tax Colony 1st Street, Balaji Nagar 1st Street, Shanthi Nagar, DRA ASCOTT, and KG Pinnacle