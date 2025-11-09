Power shutdown on November 11 in Chennai's Pallavaram, Egmore
Supply will be resumed once the maintenance work is completed
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.
Pallavaram:Kannan Nagar, Radha Nagar, Nemilichery, Bharathipuram, Jammen Royapettah, Naidu Shop Road, Laxmi Nagar, Joy Nagar, Shanthi Nagar, Ganapathipuram, Radha Nagar Main Road, Gandhi Nagar, Subash Nagar, Natarajapuram, Nemilichery High Road, Periyar Nagar, Kurinchi Nagar, Senthil Nagar, Nadesan Nagar, Postal Nagar, AGS colony, Om Shakthi Nagar, Muthuswamy Nagar, Somu Nagar. New Colony Area, GST Road, CLC lane, Hasthinapuram, Purusothaman Nagar Area, Bajanai Koil Street, Jain Nagar, SBI Colony, Gajalakshmi Nagar, NSR Road.
Egmore: Sydenhams Road, Deppo Street, PT Mudhali Street, Sami Pillai Street, AP Road, Hunters Road, General Collins Road, Madex Street, VV Koil Street, Kuravan Kulam, Subbaha Naidu Street, Nehru Outdoor and Indoor Stadium, Apparao Garden, Periya Thambi Street, Andiyappan Street, Anandha Krishnan Street, PK Mudhali Street, Choolai Area, KP Park, Perambur Barrax Road, Rotler Street, Kalathiyappa Street, Virchurmuthaiyah Street, Daly Street, Manickam Street, Rengaiah Street, Astabujam Road, Raghava Street.