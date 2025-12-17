Begin typing your search...

    Power shutdown on December 19 in Chennai's Alamathy and Red Hills

    The supply will be resumed before 2 pm if the works are completed

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|17 Dec 2025 6:51 PM IST
    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for various maintenance works. The supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

    Alamathy: Kilkondaiyur, Arakkampakkam, Karlapakkam, Thamaraipakkam, Kathavur, Velachery, Pondeswaram, Karanai, Pudhukuppam, Vaniyan Chathiram, Ayilacherry, Guruvoyil, Poochiyathipedu, Koduvalli, Red Hills Road, Palpannai Road, Vel Tech Road, and Kollumedu Road.

    Red Hills: Sothupakkam Road, Balaji Garden, Pulliyen, Bypass Road, Vadagarai, Vishnu Nagar, Grandline, Kannapalayam, Sembarapakkam, Thiyapakkam, Padiyanallur, MGR Nagar, Muthumari Amman Nagar and all surrounding areas.

