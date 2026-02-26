Extra 5 EMU trains, 20 MTC buses: Check out full timetable for Tambaram to Chennai Beach route

CHENNAI: Southern Railway has released the full timetable of the 5 additional 15-car EMU special train services and 20 bus services announced between Tambaram and Chennai Beach. The relief measure, which will come into effect from February 28, is expected to ease the ongoing disruption caused by the temporary closure of Platforms 10 and 11 at Egmore for redevelopment works.
From February 20, the platforms will remain closed for 45 days. This has resulted in reduced suburban train frequency and overcrowding during peak hours.
Southern Railway will operate five 15-car EMU train services in the up direction and five in the down direction, in addition to existing services.
Tambaram departures: 6.40 am, 7.10 am, 8.10 am, 8.55 am, 9.15 am
Guindy departures: 6.55 am, 7.25 am, 8.25 am, 9.10 am, 9.30 am
Mambalam departures: 7.00 am, 7.30 am, 8.30 am, 9.15 am, 9.35 am
Chennai Egmore arrivals: 7.10 am, 7.40 am, 8.55 am, 9.25 am, 9.50 am
Chennai Beach arrivals: 7.40 am, 8.10 am, 9.10 am, 9.55 am, 10.50 am
Chennai Beach departures: 5.15 pm, 5.30 pm, 6.10 pm, 7.10 pm, 8.00 pm
Chennai Egmore departures: 5.30 pm, 5.45 pm, 6.26 pm, 7.30 pm, 8.15 pm
Mambalam departures: 5.40 pm, 5.55 pm, 6.35 pm, 7.40 pm, 8.25 pm
Guindy departures: 5.45 pm, 6.00 pm, 6.40 pm, 7.45 pm, 8.30 pm
Tambaram arrivals: 6.15 pm, 6.30 pm, 7.10 pm, 8.10 pm, 9.00 pm
Southern Railway, in coordination with the Metropolitan Transport Corporation (MTC), will operate 20 buses (which add upto 40 trips) between Tambaram Railway Station and Chennai Beach Station, during peak hours.
-- Morning peak hours: 20 bus trips between 6.40 am to 9.40 am, Tambaram to Chennai Beach
-- Evening peak hours: 20 bus trips between 5 pm to 8 pm, Chennai Beach to Tambaram
-- Stops: MTC Bus stations of Tambaram Sanitorium, Chrompet, Pallavaram, Tirusulam, Guindy, Ezhilagam, Secretariat, Parrys Corner
-- Frequency: One bus every seven minutes
-- Free travel for valid EMU and season ticket holders
Tambaram to Chennai Beach - Via Guindy, Anna Salai, Chepauk, Secretariat:
6.30 am, 6.37 am, 6.44 am, 6.58 am, 7.05 am, 7.12 am, 7.26 am, 7.33 am, 7.40 am, 7.54 am, 8.01 am, 8.15 am, 8.22 am, 8.29 am, 8.43 am.
Tambaram to Chennai Beach - Via Guindy, T Nagar, Egmore, Central, Parrys Corner:
6.51 am, 7.19 am, 7.47 am, 8.08 am, 8.36 am.
Chennai Beach to Tambaram - Via Secretariat, Chepauk, Anna Salai, Guindy:
5.00 pm, 5.07 pm, 5.14 pm, 5.28 pm, 5.35 pm, 5.42 pm, 5.56 pm, 6.03 pm, 6.10 pm, 6.24 pm, 6.31 pm, 6.45 pm, 6.52 pm, 6.59 pm, 7.13 pm.
Chennai Beach to Tambaram - Via Parrys Corner, Central, Egmore, T Nagar, Guindy:
5.21 pm, 5.49 pm, 6.17 pm, 6.38 pm, 7.06 pm.