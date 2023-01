Kalainesan shines in SK XI’s victory

BRIEF SCORES: First Division: SK XI 187/8 in 25 overs (K Heerachanth 30, S Sadham Hussian 26, K Silambarasan 32, A Udhayan 39, VS Thamizhdhasan 3/37) bt Sunny Sachin CC 135/9 in 25 overs (S Raghu 44); Sakthi CC 98/9 in 25 overs lost to United CC A 99/2 in 13.1 overs (S Soumadeep Aravinth Manna 38*); SK XI 141 in 25 overs (S Vijayakumar 30, P Rajiv Gandhi 46, S Sathishkumar 3/25, D Silambarasan 4/23) bt Valavanur CC 111 in 22.3 overs (K Kalainesan 6/13); Captain CC 126/9 in 25 overs (J Nazar 26, S Raja 36, Manikandan 3/16) bt Friends CC 125 in 17.1 overs (K Lakshmanan 25, G Srirangan 29, A Raghu 27, M Balaji 3/18, P Mathivanan 4/23); Sunny Sachin CC 103 in 24.4 overs (VS Thamizhdhasan 25, V Thirunavukarasu 3/9, K Sarathkumar 3/26) lost to Vikravandi CC 104/8 in 24.1 overs (A Saravanan 31)