Unreserved MEMU trains to Tirupati to terminate at Tiruchanur
Train 66043, Arakkonam-Tirupati leaving Arakkonam at 9.15 am will terminate at Tiruchanur (11.45 am) instead of Tirupati.
CHENNAI: The Southern Railway announced extension of changes in origination or termination of unreserved MEMU trains for a further period operated in the Chennai division till February 5.
Train 66070 Tirupati-Moore Market Complex leaving Tirupati at 1.25 pm will originate from Tiruchanur (1.30 pm) instead of Tirupati.
Train 66069 Moore Market Complex-Tirupati leaving MMC at 9.50 am will terminate at Tiruchanur (01.45 pm) instead of Tirupati.
Train 66044 Tirupati-Arakkonam leaving Tirupati at 3.40 pm will originate from Tiruchanur (3.50 pm) instead of Tirupati.
