Train services from, to Tamil Nadu diverted

CHENNAI: South Western Railway has announced diversion of train services due to engineering works for commissioning of doubling in Belandur Road and Karmelaram section on November 25 (Tuesday), said a release issued by Southern Railway.

Train 16529 SMVT Bengaluru – Karaikal Express will be diverted via SMVT Bengaluru, Baiyyappanahalli, Krishnarajapuram, Jolarpettai A, Tirupattur, Salem. Train 16211 Yesvantpur – Salem Express will be diverted via Hebbal, Banaswadi, SMVT Bengaluru, Krishnarajapuram, Jolarpettai A.

Both trains will skip stoppages at Belandur Road, Karmelaram, Heelalige, Anekal Road, Hosur, Kelamangalam, Periya Nagathunai, Rayakkottai, Marandahalli, Palakkodu, Dharmapuri, Sivadi, Muttampatti, Toppur, Karuvalli, Semmandappatti and Omalur.

Train 20642/20641 Coimbatore – Bengaluru Cantonment – Coimbatore Vande Bharat Express will be diverted via Salem, Tirupattur, Jolarpettai A, Bangarapet, Krishnarajapuram Dharmapuri and Hosur. The trains will skip stoppages at Dharmapuri and Hosur.

Train 11014 Coimbatore – Mumbai Lokmanya Tilak Terminus Express will be diverted via Salem, Tirupattur, Jolarpettai A, Bangarapet, Krishnarajapuram and Bengaluru Cantonment. The train will skip stoppages at Dharmapuri and Hosur.