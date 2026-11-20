CHENNAI: The Southern Railway has announced a series of special trains to accommodate the additional rush of passengers travelling to Tiruvannamalai for the Karthigai Deepam festival from November 23 to 25.
The Tambaram–Tiruvannamalai special train will leave Tambaram at 11.55 pm on November 23 and reach Tiruvannamalai at 4.40 am the next day. The return service will leave Tiruvannamalai at 10.50 pm on November 24 and reach Tambaram at 3.20 am on November 25.
The Sengottai–Tiruvannamalai special will leave Sengottai at 8.45 pm on November 23 and reach Tiruvannamalai at 7.30 am on November 24. The return service will leave Tiruvannamalai at 9.45 pm on November 24 and reach Tenkasi at 10 am the next day.
Additionally, the Tiruchirappalli–Vellore Cantonment special will operate on November 23-25. It will leave Tiruchy at 8 am and reach Vellore Cantonment at 2.50 pm. The return service will leave Vellore Cantonment at 11 pm on the same dates and reach Tiruchy at 7.20 am the following day.
Advance reservations for all the special trains will open at 8 am November 21, Southern Railway said.