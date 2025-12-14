Begin typing your search...
SR announces express train reschedule due to late running of pairing train
Train No 03242 SMVT Bengaluru - Danapur Special scheduled to leave SMVT Bengaluru at 11.50 pm on December 14 is rescheduled
CHENNAI: Train No 03242 SMVT Bengaluru- Danapur Special (via Jolarpettai / Katpadi / Perambur) scheduled to leave SMVT Bengaluru at 11.50 pm on December 14 (Sunday) is rescheduled to leave at 08.00 am on Monday due to late running of pairing train (late by 8 hours and 10 minutes), said a press note by Southern Railway.
