Begin typing your search...

    SR announces express train reschedule due to late running of pairing train

    Train No 03242 SMVT Bengaluru - Danapur Special scheduled to leave SMVT Bengaluru at 11.50 pm on December 14 is rescheduled

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|14 Dec 2025 7:28 PM IST
    SR announces express train reschedule due to late running of pairing train
    X
    Representative image (X) 

    CHENNAI: Train No 03242 SMVT Bengaluru- Danapur Special (via Jolarpettai / Katpadi / Perambur) scheduled to leave SMVT Bengaluru at 11.50 pm on December 14 (Sunday) is rescheduled to leave at 08.00 am on Monday due to late running of pairing train (late by 8 hours and 10 minutes), said a press note by Southern Railway.

    Train rescheduledSouthern Railway
    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X