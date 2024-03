LS polls: BJP releases second list of candidates for TN

CHENNAI: The Bharatiya Janata Party (BJP) on Friday released the second list of 15 candidates for the upcoming parliamentary elections for Tamil Nadu.

Here is the list:

Virudhunagar- Raadhika Sarathkumar

Chennai North - RC Paul Kanagaraj

Puducherry- A Namassivayam

Chidambaram (R) - P Karthiyayini

Namakkal- KP Ramalingam

Tiruppur - AP Muruganandam

Madurai - Raama Sreenivasan

Tenkasi (R) - John Pandian

Karur - VV Senthilnathan

Pollachi - K Vasantharajan

Tiruvannamalai- A Ashwathaman

Tiruvallur (R) - Pon V Balaganapathy

Nagapattinam (R) - SGM Ramesh

Thanjavur - M Muruganandam

Sivaganga - Devanathan Yadav