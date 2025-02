Under-19 T20 World Cup final: South Africa opt to bat against India

KUALA LAMPUR: South Africa opted to bat against reigning champion India after winnings the toss in the Women's Under-19 T20 World Cup final here on Sunday.

Teams:

South Africa: Jemma Botha, Simone Lourens, Diara Ramlakan, Fay Cowling, Kayla Reyneke(c), Karabo Meso(w), Mieke van Voorst, Seshnie Naidu, Ashleigh van Wyk, Monalisa Legodi, Nthabiseng Nini.

India: G Kamalini(w), Gongadi Trisha, Sanika Chalke, Niki Prasad(c), Ishwari Awsare, Mithila Vinod, Aayushi Shukla, Joshitha V J, Shabnam Md Shakil, Parunika Sisodia, Vaishnavi Sharma.