Akshadh scores double, takes Chengalpattu to quarters

Brief Scores: Coimbatore 80 & 41/3 in 16 overs drew with Tiruvallur 248/8 in 90 overs (T Amizhthan 102, A Rathin 4/76); Tiruvallur advances; Tirunelveli 201 in 76.3 overs & 171/8 in 40 overs (G Rahul 65, RickRaj Singh 4/42) beats Krishnagiri 97 in 44.2 overs (K Lagan 3/26, G Sridhar 3/22) & 160 in 26.4 overs (K Lagan 3/23, G Sridhar 3/36); Tirunelveli advances; Salem 424 in 78.4 overs & 142/2 in 21 overs (Pugal 54) drew with Madurai 92 in 40.3 overs (Mahadheeran 4/11) & 148/7 in 33 overs (Abhinav Kaarthick 66); Salem advances; Tiruvannamalai 324 in 84.4 overs & 87/1 in 18 overs (Nithish Kumar 39 no) drew with Namakkal 245 in 73.5 overs (S Pavin 71, SP Srivarshan 63); Tiruvannamalai advances; Tirupur 171 in 78.3 overs & 62/2 in 13 overs drew with Kancheepuram 135 in 78.5 overs (Vageeshwaran 36, S Pranesh 5/29); Tirupur advances; Villupuram 84 in 71.5 overs & 42/6 in 14 overs (Dhruva Suven 5/25) drew with Dharmapuri 202/9 in 90 overs (M. Praveen Kumar 40, SG Sarukesh (leggie) 6/76); Dharmapuri advances; Ranipet 99 & 164/9 decl. in 36.4 overs (VS Kousik 61, J. Srinithish 3/24) loses to Virudhunagar 110 in 44.2 overs & 154/5 in 34.5 overs (Niranjanveer 51); Virudhunagar advances; Tirupattur 90 & 56 in 18.2 overs (GD Sachin Balaji 4/29, N Jeeva 6/25) lost to Chengalpattu 355/7 in 90 overs (Akshadh Rao 214 no, J Kabilan 69); Chengalpattu advances