Indian Railways approves regularisation of Hyderabad–Kanniyakumari train services; check timings here

CHENNAI: The Indian Railways has approved the regularisation of Train No 07229/07230 Hyderabad - Kanniyakumari Special as Train No 17069/17070 Hyderabad - Kanniyakumari Express, according to a press release.
Train No 17069 Hyderabad - Kanniyakumari Express will depart from Hyderabad at 5:20 pm on Wednesdays and arrive at Kanniyakumari at 02:30 am on Fridays. The train will have a halt at Katpadi from 11:10 to 11:15.
Train No 17070 Kanniyakumari - Hyderabad Express will depart from Kanniyakumari at 05:15 am on Fridays and arrive at Hyderabad at 2:30 pm on Saturdays. It will halt at Katpadi from 8:10 pm to 8:20 pm.
The commercial stoppages include Secunderabad, Charlapalli, Nalgonda, Miryalaguda, Nadikude, Sattenapalle, Guntur, Tenali, Chirala, Ongole, Nellore, Gudur, Renigunta, Tirupati, Pakala, Chittoor, Katpadi, Tiruvannamalai, Villupuram, Tirupadiripuliyur, Chidambaram, Mayiladuthurai, Kumbakonam, Thanjavur, Tiruchchirappalli, Dindigul, Kodaikanal Road, Madurai, Virudhunagar, Satur, Kovilpatti, Tirunelveli, Valliyur and Nagercoil.
The train will run weekly, with departures from Hyderabad on Wednesdays and from Kanniyakumari on Fridays. Primary maintenance will be carried out at Hyderabad.
Watering arrangements will be at Guntur, Renigunta, Katpadi and Tiruchchirappalli, while cleaning and technical services (CTS) will be at Renigunta and Tiruchchirappalli.