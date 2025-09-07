These areas in Chennai will face power shutdown on Sep 9; check details
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works.
Minjur: TH Road, Theradi Street, Siruvakkam, Suriya Nagar, B.D.O Office, Vannipakkam, Seemavaram, R-R Palayam, Ariyanvoyal, Pudhupedu, Nandhiambakkam, Melur, Pattamandhiri, Vallur, Athipattu, S.R.palayam, G.R. Palayam, Kondakarai, Pallipuram, Vazhuthigaimedu, Karayanmedu.
Korattur: Mannurpet, Railway Station Road, MTH Road, Padi, Mugappair Road, TNHB, KR Nagar, Thillai Nagar, Kannagi Nagar, Jumbukeshwarar Nagar.
Porur: Iyyappanthangal, R.R.Nagar, Kattupakkam, Pushpa Nagar, Venugopal Nagar, Annai Indira Nagar, Valasaravakkam, Porur Garden Phase I,II, Ramaswamy Nagar, Urban Tree, Arcot Road, MM Estate, GK Estate, ChinnaPorur, Vanagaram, Baraniputhur, Karambakkam, Samayapuram, Ponni Nagar, Chettiyaragaram, Poonamallee Road, Periya Kolathuvancheri, Maduram Nagar, Thelliaragaram.
Anna Salai: Angappan Street, Moore Street, IInd Lane Beach Road, Linghichetty Street,Standard Charted Bank, Errabalu Street, Lane Beach Road, Mooker Nallamuthu Street, Moore Street, Angappan Street,Stock Exchange, Indian Bank I, II, Jesus Calls, HSBC, UTI, Thambu chetty Street, Lingi chetty Street, Armeniyan Street, Additional Law Chamber, Esplanade Road, NSC Bose Road, Badrian Street. Bunder Street, Malayaperumal Street, Anderson Street, Stringer Street, Umberson Street, Kuralagam, Law College Pumping Station, MMC Mens Hostel.