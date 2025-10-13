These areas in Chennai will face power shutdown on Oct 15; check details
Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.
CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday for carrying out various maintenance works.
Alamathy: Koduvalli, Magaral, Kandigai, Sethupakkam, Guruvoyal, Karani, Ammanapakkam, Ramapuram.
Pattabiram: Avadi Check Post, NM Road, Nandhavana Metur, Kannikapuram, Thirumalairaja Puram, Nehru Bazar.
Tirumullaivoyal: Thendral Nagar East, Thendral Nagar West, Saraswathi Nagar Main Road, Jak Nagar, Yamuna Nagar, Vallalar Nagar, Murthy Nagar 4 street, Ambedkar Nagar.
Avadi: Kamaraj Nagar, Siva Sakthi Nagar, 60 Feet Road, 40 Feet Road, Jothi Nagar, Nagammai Nagar, Antony Nagar, ESI Anna Nagar.
Mangadu: Avadi Road, Magizham Avenue, Poonjolai Veedhi, MSS Nagar, Audco Nagar, Mettu street, Sippoy Nagar, Thanthi Periyar Nagar, Kamaraj Nagar, Murugapillai Nagar, Gangai Amman Koil Street, Vinayaga Nagar, Gorimedu, Bazaar Street, Kannampulli Chetty Street, Amman Koil Street, Kundrathur Road.
Egmore: Egmore High Road, Gengu Reddy street, Veerasamy Street, Perumal Reddy Street, Kepu Road, Jagathamammal Kovil Street, MS Nagar, Chetpet.
Pantheon Road: Montieth road, Ethiraj Salai, Marshall road, Mothilal Land, Old Commissioner’s Office, Judges’ Quarters