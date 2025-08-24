Begin typing your search...

    These areas in Chennai will face power shutdown on August 26; check details

    Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|24 Aug 2025 8:34 PM IST  ( Updated:2025-08-24 15:24:05  )
    Representative image

    CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Tuesday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm if the works are completed.

    Parivakkam: Kannapalaiyam, Oilcheri, Pidarithangal, Banavedu Thottam, Kolappancheri.

    Teynampet: Ellaiamman Colony, Poes Garden, JJ Road, KR Road, Muresh Gate Road, Seshadri Road, Basheer Ahamed Street, Ambujammal Street, SS Iyengar Street, Venus Colony 1st and 2nd Street, Maharaja Road.

    Kovilambakkam: Vellakkal, Vadakkupattu, S Kolathur, Echangadu, Gandhi Nagar, Sathya Nagar, MGR Nagar.

    Nanmangalam: Hasthinapuram Salai, Ambedkar Salai, Medavakkam Main Road.

    Tambaram: Mudichur Krishna Nagar, Balaji Nagar, Gopal Nagar, ALS Green Land, Bharath Nagar, Mullai Nagar, Kanagammal Koil Street, Vijaya Nagar, Nehru Nagar Pambansamigal Salai, CV Raman Street, Lenin Street, U Ve Swaminathan Street, Valliammai Street, Sudha Avenue, Kasthuribai Street, Nisha Avenue.

    DTNEXT Bureau

