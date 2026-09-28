Power shutdown on September 30 in Chennai's Velachery, Porur, Besant Nagar

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday (September 30) from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Velachery: Rettai Pillaiyar Koil Street, Anna Street, Bharathi Street, San Academy, VOC Nagar 1st-4th Street, Jhoshna Flats, Srinivasa Nagar, Devi Flats, Murugu Nagar, Gomathy Nagar, Jain Flats
Porur: Kovoor Ambal Nagar, Ram Nagar, Anna Street, Kangachi Street, Aananda Vinayagar Street, Kundrathur Main Road, Ambedkar Street
Ponneri: Thervoykandigai and Sipcot, Gopal Reddy Kandigai, Pollanur, Puthunagar, Karadiputhur, Buthur, NM Kandigai, Kannankottai, Panchallai, Amarambedu, Agragaram, Thanipoondi, Periyapuliyur Siruvada and above all surrounding areas
Puzhal: Theeyabakkam, Kosapur, Ambedkar Nagar, Thiyagi Viswanathadass Nagar, Periyar Nagar, Krishna Nagar, Sendrampakkam, Kanam Palaiyam, Bose Nagar, New Anna Nagar
Besant Nagar: 4th Main Road, 32nd-35th Cross Street, 3rd Avenue, 5th Avenue, Alcott Kuppam Road, Tiruvalluvar Nagar, Bajanai Kovil Street, Urur Ellaiamman Kovil Street
IT Corridor: Subramanian Street, Venkateshwara Nagar, Chandrasekar Nagar, Nehru Nagar, Sai Baba Nagar, Thiru Vi Ka Nagar, Kannadasan Nagar, Bharma Colony 1st-4th Streets, Neurology Hospital, Maruti Suzuki Showroom, GM Tex Square, Kottivakkam, KPK Nagar, Annai Sathya Nagar, Ramaniyam, ELCOT Road, Model School Road, Kumarasamy Nagar
Nanganallur: BV Nagar, Nehru High Road, Hindu Colony, SBI Colony Main Road, NGO Colony, KK Nagar, Nanganallur 1st-5th Main Road, Nanganallur 18th, 23rd, 43rd-45th Street, Ullagaram, Nehru Colony, Lakshmi Nagar, Jayanthi Nagar.
Ambattur: Korattur TVS Nagar, Kandigai Street, Annai Nagar Main Road, Padmavathy Nagar
Moovarasampet: Pantaloons, Porunthavakkam, Sath Sangam Street, James Street, Gopal Street, Nehru Street, Anna Street, Ganesh Mahal, Koot Road, Senthuran Colony Indian Bank, Kavitha Textile, Raghava Nagar, Saraswathi Street, Defence Colony, KFC, Anna Street, Raghava Nagar 2nd Main Road