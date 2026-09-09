Power shutdown on September 11 in Chennai's Guindy, Velacherry

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday (September 11) from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Guindy: Munusamy Street, Achuthan Nagar 1st, 2nd, 3rd and 4th Streets, Dhanakotti Raja Street, Zee Tamil, CIPET, SS Block, Poonamallee High Road, South Phase, Padavattamman Koil Street, Lazar Street, Rajbhavan Kannigapuram, Gulmohar Avenue, Five Furlong Road, Sathani Pet 1st and 2nd Streets, Manthoppu 1st-3rd Streets, Chakrapani Road, Link Road, one part of Narasingapuram, Pillaiyar Koil Street.
Nandambakkam: Mahalakshmi Nagar, MG Road, Kolappakkam, Bajanai Koil Street, VIP Anugraha, Orvilla, Ramachandra Nagar, Pozhichalur, Pallavaram Main Road, Madha Town.
Nanganallur: Sengazhini Amman Koil Street, Bhagat Singh Street, Muthu Mohamed Street, Puzhuthivakkam Corporation Office, Puzhuthivakkam Main Road, Rajeshwari Nagar, Sengalvarayan Street, Thangavel Street, Union Carbide Colony, Velayutham Street, Ullagaram, Puzhuthivakkam.
Adambakkam: Mohanapuri 1st-5th Streets, EB Colony 1st-5th Streets and Cross Streets, EB Colony Main Road, Joseph Colony, Ganesh Nagar, LH Nagar, Vel Nagar.
Madipakkam: Kakkan Street, MGR 1st and 2nd Streets, Kulakarai Street, Kanniamman Koil Street, Senghazhani Amman Koil Street, Thangal Salai, Sadasivam Nagar 4th, 5th and 6th Streets, Raghavendra 1st and 2nd Streets, Bajanai Koil Street, Sadasivam Nagar 1st and 2nd Main Roads, Sadasivam Nagar 1st and 2nd Link Streets, and Sadasivam Nagar 3rd, 4th and 5th Cross Streets.
Chembarambakkam: Panimalar Medical College, Varadharajapuram, Yamuna Nagar, Kolapancherry, Chokkanallur, Pidarethangal, Nazarathpet Meppur, Bangalore Trunk Road, Thirumazhisai, Malayambakkam, Agarammel.
Tambaram: Irumbuliyur Indian Air Force, Bharathamatha Street, Valmiki Street, Erikkarai Street, Thiruvalluvar Street, Kanthasamy Colony, LIC Colony, Kulasekaran Street, Kasiyapper Street, Sundaram Colony, Santhanabharathi Street, Motilal Nagar, Lakshmi Nagar, Sarma Street, Ganapathipuram, Murugesan Street, Paralinellaiyappar Street, Velachery Main Road, Anthony Street, Rajendra Nagar, Solomon Street, Club Road, Kalpananagar, Anjaneyar Koil Street, Kalamegam Street, Agathiyar Street, Nalvar Street, Mohan Street, Bharathwaj Street, Kambar Street, Porur Street, Manimegalai Street, Chakkaravarthi Street, Karpagavinayagar Street, Selliammankoil Street, Arul Nagar, Balaji Nagar, Roja Thottam, Ponnan Nagar, Thiruvallur Street, KK Nagar, Erikkarai Street, Sriram Nagar, Devanesan Nagar, Professor Colony, Anandapuram, Aathinagar, Vinoba Nagar, IAF Road.
Velachery: Velachery Main Road, Mettu Street, Orandi Amman Koil Street, Jaganathan Puram, Rams and Ceebros Apartments, Dhandeeswaram.
Tambaram: Sembakkam Venugopal Swamy Nagar Main Road, Maruthi Nagar Main Road, Vallal Yusuf Nagar Main Road, 4th and 5th Streets, Shanthi Street, Iyyappa Nagar 1st to 9th Streets, Ranga Colony Main Road, Maruthi Nagar Main Road, VOC Street Main Road, Nethaji Street, Kalamegam Street, Kamarajapuram Main Road, Bhavanther Main Road, Kalathu Mettu Street, Madambakkam Agaram Main Road, Secretariat Colony, entire Paduvanchery area, Professor Colony, MAV Mummoorthy Avenue, Bharathidasan Nagar, Sai Raag Nagar, Sakthi Nagar, Krita Apartment, Vengambakkam Road, Selaiyur Thiruvanchery Village, Sriram Nagar, Sathish Avenue, Sarasa Pride, JP Avenue, Bhavani Nagar, and Shantha Nagar.
Tirumangalam: Anna Nagar West, W-Block, B, C&D Sector, 11th to 20th Main Road, Thiruvalleeswarar Nagar, Pace Builders Flats, Metrozone Flats, NVN Nagar, CPWD Quarters, Padikuppam Road upto Ben foundations, Emerald Flats, Classic Apartments, Sathyasi Nagar, Welcome Colony, Block 1 to 49A, TV Nagar, JN Salai, Asiad, Rohini & Pioneer Colony, Sindhu Apartment, Mangalam Colony, Jawahar Colony, Shakthi Colony, Old L Block, Old Z Block, AL Block, 4th Avenue, Old Tirumanagalam, 12th Main Road AF Block, 2nd Avenue C Block, Nehru Nagar, 15th Main Road, 11th Main Road, AE Block.