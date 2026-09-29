Power shutdown on October 1 in Chennai's Porur, Ramapuram, Taramani

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday (October 1) from 09.00AM to 02.00 PM for carrying out various maintenance works.
Supply will be resumed before 02.00 P.M., if the works are completed.
Ramapuram: Ragavendra Nagar, Valluvar Salai, Thirumalai Nagar, Rayala Nagar, Natarajan Salai, Periyar Salai, Moogambigai Street, KP Ponnurangam Salai, Aneesh Nagar, Annai Sathya Nagar
Sembakkam: Manavala Nagar, Jayendra Nagar, Iyyappa Nagar, Prasanth Colony, Senthil Avenue, Bagyam Nagar, Navaneetham Nagar, VGP Pon Nagar
Porur: Akhakasan Nagar, Periyar Nagar, Saraswathi Nagar, Kothandam Salai, Ambedkar Salai, Rajiv Gandhi Nagar, Bharathiyar Nagar, Pudhuper, Nandambakkam
Kundrathur: Nadaipathai Street, Thatchar Street, Kanniyappan Nagar, Ponniamman Nagar, Thiruvallur Street, Big Street, Naveethar Street, Duraiswamy Mudaliyar Street, Lakshmi Nagar, Mohanlinga Nagar, Chinna Street
Tambaram: Madambakkam, Vengaivasal, Mappedu, Agaramthen, Paduvanchery, Kaspapuram, Secretariat Colony, Camp Road, Sembakkam, Agaram Main Road, Selaiyur, VGP Srinivasa Nagar, VGP Saravana Nagar, Gayathri Nagar, Krishna Nagar, Thiruvanchery, Noothenchery, Ganapathy Nagar, Gandhi Nagar, Bharathidhasan Nagar, Sakthi Nagar, Velachery Main Road, Palaniyappa Nagar, Santhammal Nagar, Vignarajapuram, KK Salai, Vijayanagaram, Sivagami Nagar, Padmavathi Nagar, Alamelupuram, Kannan Nagar, Indra Nagar, Cholan Nagar, Sudharshan Nagar, Tiana Sky City, Sri Devi Nagar, Thirumal Nagar, Annai Sathya Nagar, Ganesh Nagar, Maruthi Nagar
Tiruvanmiyur: Kannappan Nagar 1st and 2nd Main Road, AGS Colony, Natesan Colony 2nd and 3rd Cross Street, Sri Ram Avenue 1st-4th Cross Street, Natco Colony, Vembuliamman Koil Street, Swaminathan Nagar 1st and 2nd link Street, Subramani Street, ECR
Taramani: Naidu Street, Yadhaval Street, Lock Street, Mannappan Street, Pondicherry Road, Thiruvalluvar Nagar 1st Street, Varadhapuram, Ganapathy Avenue, Naidu Street police Quarters
Tirumullaivoyal: Arch Antony Nagar, Pothur Industries
Nanganallur: BV Nagar, Hindu Colony, NGO Colony, KK Nagar, Teachers Colony, SBI Colony extension, SBI Colony Main Road, AGS Colony, Duraisamy Garden, Voltas Colony, Iyyappa Nagar, Kanniga Colony, SBI Colony, College Road, Vembuli Amman Street, Govindasamy Street, Gandhi Salai, Ellaimuthamman Koil Street, Kumaran Street, Church Street, Krishnasamy Street, Moovarasampet, Pazhavanthangal
Pammal: 7tn Main Road, 2nd-8th Cross Streets, Gandhi Road, Indira Gandhi Street, Nehru Street, Rajaji Street, Kalaignar Cross Street, Periyar Street, Elango Street, Maruthi Street, Radhakrishnan Street, Erattai Pillaiyar Koil Street, Elumalai Street, Nandanar Street, Natarajan Street, Bajanai Koil Street, Devadas Street, Ramanujam Street, Rangasamy Street, HL Colony First Main Road, Devadas Street, Thiyagarajan Street, Prabhakaran Street, Vadivel Street, Kakkan Street, Marudhupandi Street, Veeraraghavan Street, Nalla Thambi Road