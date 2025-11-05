Power shutdown on November 6 in Chennai's Thirumudivakkam, Ambattur, Alandur

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Thirumudivakkam: Sidco 6th and 8th Streets, Main Road and Lane, Velayuthum Nagar, Meenakshi Nagar, Sathish Nagar, Kalaimagal Nagar, Sai Baba Lane, Karpagam Nagar, 400 Feet Road Parking Yard Area, Ashramam Avenue.

Ambattur: Palaniappa, Pudur, AK Amman, Banu Nagar, Oragadam, Murugambedu, Pasumpon Nagar, Kallikuppam, Chandrasekarapuram, Venkatapuram, Karukku.

Alandur: MKN Road, Asherkhana, Railway Station Road, Market lane, GST Road, Easwaran Koil Street, Madurai Street, Karuneegar Street, Erikarai, Adambakkam, Shanthinikathan Apartments, Mahalakshmi Apparments, Grove Apartments, Masthan Gori Apartments, Tiruvalluvar Main Road, Velachery Road, Ponniamman Koil Street, Muthaiyal Reddy Street, Kuppusamy Colony, Officer Colony, Kakkan Nagar, NGO Colony, SBI Colony, Mannadiamman, Pazhandiamman Koil Street, Race Course, Ambedkar Nagar, Maduvankarai.