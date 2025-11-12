Power shutdown on November 14 in Chennai's IT Corridor

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Friday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

IT Corridor: MCN Nagar and extension, Foundry Road, Pillaiyar Kovil Street, SBI Colony, Gangai Amman Temple Street, 200 Feet Radial Road, Post Office Street, Vembuliamman Temple Street, Theradi Street, Panchayat Road, Kulakarai Street, Arumugam Avenue, Kumaran Nagar, Anand Nagar, RE Nagar, Balaji Nagar, Vinayaka Nagar, Sai Nagar, Mable Avenue, SelvaGanapathy Avenue, Saravana Nagar, Selvakumar Avenue, Seevaram, Thanikasalam Street, Ramachandran Street, Kamaraj Street, Industrial Estate Road, MG Road, Balavinayagar Avenue, Prakasam Street, Ellaiyamman Nagar, Sripuram Road, Raman Nagar, OMR, Thirumalai Nagar Annex, Ramappa Nagar, CBI Colony, Rajiv Nagar, Velachery Main Road, IIT Colony, Meenakshi Puram, Manohar Nagar, VGP Shanti Nagar.