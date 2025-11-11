Power shutdown on November 12 in Chennai's Mangadu, Mathur

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Thursday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

Mangadu: Avadi Road, Magizham Avenue, Poonjolai Veedhi, MSS Nagar, Audco Nagar, Mettu Street, Sippoy Nagar,Thanthi Periyar Nagar, Kamaraj Nagar, Murugapillai Nagar, Gangai Amman Koil Street, Vinayaga Nagar, Gorimedu, Bazaar Street, Kannampulli Chetty Street, Kundrathur Road.

Mathur: 1st to 3rd Main Road MMDA, Indian Bank, TNHB Lake View Apartment.