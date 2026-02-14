Power shutdown on February 16 in Chennai's Ambattur, Vyasarpadi, and Ramapuram

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Monday from 9 am to 2 pm for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.
Ambattur: Manalodai Street, Padma Srinivasa Nagar, Saraswathi Nagar, Lenin Nagar, Erikarai Salai, Venkateswara Nagar.
Vyasarpadi: EH Road, BV Colony, Sastri Nagar, Indhira Nagar extension, Vyasarpadi Industrial Estate, Gandhi Nagar, Stephen Salai, Vyasar Nagar, and Pudhu Nagar. Key streets include MPM Street, Market Street, Central Cross Street 10th to 19th, East Cross Street 10th to 19th, MKB Nagar 1st to 8th Main Road, MKB Nagar, Kalyanapuram, Sathyamurthy Nagar 1st to 25th Street, Samiyar Thottam 1st to 4th Street, Palla Street 1st to 4th Street, Udhaya Suriyan Nagar, SA Colony, Sharma Nagar.
Ramapuram: Mangala Nagar, Ambal Nagar, Porur, Mount Poonamallee Road, RE Nagar, Vanniyar Street.