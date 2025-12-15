Power shutdown on December 17 in Chennai's T Nagar, Poonamallee and Red Hills

CHENNAI: Power supply will be suspended in the following areas on Wednesday for carrying out various maintenance works. Supply will be resumed before 2 pm, if the works are completed.

T Nagar: Thanikachalam Road, Arcot Street, Saravana Street, Melony Road, Neelakanta Mehta Street, Vadihayarama Street, Ramasamy Street, Thyagaraya Road, Dheenadhayalan Street, Basudev Street, North Boag Road, Panagal Park, Pinjala Subramaniam Street, Venkatesan Street, Rajamannar Street, GN Chetty Road, Venkatanarayana Road, Bhagavantam Street, Jagadeeswaran Street, Singaravelu Street, Sivaprakasam Street, Raja Street, Radhakrishnan Street, Rajabather Street, Raman Street, Sarojini Street, Gopala Krishnan Street, Vijayaraghava Road, Dr Nair Road, Nana Street, Daniel Street, Rajachar Street, Bazullah Street, Giriappa Road, Lodigan Street, Mylai Ranganathan Street, Usman Road, Crescent Street, Sundaram Street, Rajambal Street, Yogambal Street, Singaram Street, Hanumantha Rao Street, Rama Rao Street, Srinivasa Road, Ramachandran Road, Sambasivam Street, Raghavaiah Road, Burkit Road, South Boag Road, Singaravelan Street, Masilamani Street, North Crescent Street, Hindi Prachar Sabha Street

Red Hills: Sothuperumbedu, Karanodai, Athur, Devaneri, Sholavaram, Sirunium, Nallur, Orakkadu, Budur, Gnayeru, Nerkundram Kummanur, Angadu, Arumanthai

Poonamallee: Queen Victoria Road, Ambal Nagar, Chakaramangala Nagar, Saravana Nagar, James Street, Srinivasa Nagar, Malliuam Narasimma Nagar, Balaraman Nagar, Sundhar Nagar, Seeradi Sai Nagar, Sumithra Nagar, ASR City SSVK, Bhakthavachalam Nagar and Avenue, and all surrounding areas.