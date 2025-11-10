Gold gets costlier, sovereign rate in Chennai crosses Rs 91,000 on Nov 10, 2025

CHENNAI: Amid a week of fluctuations, the price of gold on Monday (November 10) has increased by Rs 880 per sovereign. 22-carat gold now costs Rs 91,280 per sovereign, while the rate of a gram, up by Rs 110, is Rs 11,410.

On Saturday (November 8), gold rose by Rs 240, and a sovereign was priced at Rs 90,400. A gram of gold was priced at Rs 11,300.

The recent price fluctuations follow a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1 this year, but costs Rs 91,280 today, November 10, marking a growth of Rs 34,080, or roughly 59.5%. On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver rate increased by Rs 2, costing Rs 167 per gram (Rs 167,000/kg).

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 08,2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300

November 07,2025: 1 Sovereign- Rs 90,160 | 1 gram- Rs 11,270

November 06,2025: 1 Sovereign- Rs 90,560 | 1 gram- Rs 11,320

November 05,2025: 1 sovereign- Rs 89,440 | 1 gram- Rs 11,180

November 04,2025: 1 sovereign- Rs 90,000 | 1 gram- Rs 11,250

Silver price over the last five days:

November 08, 2025: 1 gram - Rs 165

November 07, 2025: 1 gram - Rs 165

November 06, 2025: 1 gram - Rs 165

November 05, 2025: 1 gram - Rs 163

November 04, 2025: 1 gram - Rs 165