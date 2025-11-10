Gold gets costlier, sovereign rate in Chennai crosses Rs 91,000 on Nov 10, 2025
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers.
CHENNAI: Amid a week of fluctuations, the price of gold on Monday (November 10) has increased by Rs 880 per sovereign. 22-carat gold now costs Rs 91,280 per sovereign, while the rate of a gram, up by Rs 110, is Rs 11,410.
On Saturday (November 8), gold rose by Rs 240, and a sovereign was priced at Rs 90,400. A gram of gold was priced at Rs 11,300.
The recent price fluctuations follow a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17—the highest this year—before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.
Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.
For perspective: gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1 this year, but costs Rs 91,280 today, November 10, marking a growth of Rs 34,080, or roughly 59.5%. On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.
Meanwhile, silver rate increased by Rs 2, costing Rs 167 per gram (Rs 167,000/kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
November 08,2025: 1 Sovereign- Rs 90,400 | 1 gram- Rs 11,300
November 07,2025: 1 Sovereign- Rs 90,160 | 1 gram- Rs 11,270
November 06,2025: 1 Sovereign- Rs 90,560 | 1 gram- Rs 11,320
November 05,2025: 1 sovereign- Rs 89,440 | 1 gram- Rs 11,180
November 04,2025: 1 sovereign- Rs 90,000 | 1 gram- Rs 11,250
Silver price over the last five days:
November 08, 2025: 1 gram - Rs 165
November 07, 2025: 1 gram - Rs 165
November 06, 2025: 1 gram - Rs 165
November 05, 2025: 1 gram - Rs 163
November 04, 2025: 1 gram - Rs 165