Express trains shift to Tambaram, Chennai Beach amid Egmore redevelopment works
CHENNAI: Due to the ongoing re-development works at Chennai Egmore railway station several express trains will continue to originate/terminate from Tambaram /Chennai Beach for five days from December 1 to 5, said a press release issued by Southern Railway.
Train No 16866 Thanjavur – Chennai Egmore Uzhavan Express will continue to terminate at Tambaram from November 30 to December 4 and Train No 16865 Chennai Egmore – Thanjavur Uzhavan Express will originate at Tambaram from December 1 to December 5.
Train No 20636 Kollam – Chennai Egmore Ananthapuri Express will continue to terminate at Tambaram from November 30 to December 4 and Train No 20635 Chennai Egmore – Kollam Ananthapuri Express will originate at Tambaram from December 1 to December 5.
Train No 22662 Rameswaram – Chennai Egmore Sethu Express will continue to terminate at Tambaram from November 30 to December 4 and Train No 22661 Chennai Egmore – Rameswaram Sethu Express will originate at Tambaram from December 1 to December 5.
Train No 16752 Rameswaram – Chennai Egmore Express will continue to terminate at Tambaram from November 30 to December 4 and Train No 16751 Chennai Egmore – Rameswaram Express will originate at Tambaram from December 1 to December 5.
Train No 22158 Chennai Egmore – Mumbai CST Express will continue to originate at Chennai Beach from December 1 to December 5, added the release.