    DT Next Campus: Applications open for Corteva Agriscience Programme

    Female students in postgraduate (MBA/MSc/MTech), doctoral, or undergraduate courses in government colleges.

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|13 Aug 2025 8:20 AM IST
    DT Next Campus: Applications open for Corteva Agriscience Programme
    Representative Image

    CHENNAI: The programme aims to provide financial assistance to meritorious students from India pursuing UG, PG, or doctoral courses in agriculture and allied streams.

    Eligibility: Female students in postgraduate (MBA/MSc/MTech), doctoral, or undergraduate courses in government colleges. The applicant's annual family income must be Rs 6,00,000 or less.

    Prizes & Rewards: Rs 25,000 for UG students and Rs 35,000 for PG students

    Last Date to Apply: August 31

    Application mode: Online applications only

    Short Url: www.b4s.in/dtnt/CASP5

    Scholarship Programmeeducation scholarshipsScholarships
    DTNEXT Bureau

