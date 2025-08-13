Begin typing your search...
DT Next Campus: Applications open for Corteva Agriscience Programme
CHENNAI: The programme aims to provide financial assistance to meritorious students from India pursuing UG, PG, or doctoral courses in agriculture and allied streams.
Eligibility: Female students in postgraduate (MBA/MSc/MTech), doctoral, or undergraduate courses in government colleges. The applicant's annual family income must be Rs 6,00,000 or less.
Prizes & Rewards: Rs 25,000 for UG students and Rs 35,000 for PG students
Last Date to Apply: August 31
Application mode: Online applications only
