    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|3 Dec 2025 8:47 AM IST  ( Updated:2025-12-03 03:24:35  )
    DT Next Campus | Application open for Nikon Scholarship Programme 2025–26.
    Representative Image 

    CHENNAI: Under its CSR initiative, Nikon India Private Limited invites applications for the Nikon Scholarship Programme 2025–26.

    Eligibility: Applicant must be an Indian citizen. Currently pursuing a professional photographyrelated course (minimum duration of 3 months).

    Prizes & Rewards: Scholarship up to Rs 1,00,000.

    Last Date to Apply: December 12

    Application mode: Online applications only

    Short Url: www.b4s.in/ dtnt/NIKON13

