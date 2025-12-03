Begin typing your search...
DT Next Campus | Application open for Nikon Scholarship Programme 2025–26.
CHENNAI: Under its CSR initiative, Nikon India Private Limited invites applications for the Nikon Scholarship Programme 2025–26.
Eligibility: Applicant must be an Indian citizen. Currently pursuing a professional photographyrelated course (minimum duration of 3 months).
Prizes & Rewards: Scholarship up to Rs 1,00,000.
Last Date to Apply: December 12
Application mode: Online applications only
Short Url: www.b4s.in/ dtnt/NIKON13
