Day after fall, Chennai gold price rises by Rs 1,360 on 22 November 2025

CHENNAI: Gold price in the city surged by Rs 1,360 per sovereign on November 22. A sovereign (8 grams) is now priced at Rs 93,040, and a gram at Rs 11,630, after a rise of Rs 170.

Just a day earlier, on November 21, gold had fallen by Rs 320 to sell for Rs 91,680 per sovereign and Rs 11,460 per gram.

On November 13, a sovereign had cost Rs 95,200, the highest rate gold touched this month.

The present seesaw trend follows a meteoric rise last month, when gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before plunging to Rs 88,600/sovereign (Rs 11,075/gram) on October 28.

Gold has rallied significantly this year as investors turned to the safe-haven asset amid geopolitical and economic uncertainty, driven by the ongoing US shutdown and global trade tensions.

For perspective, gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram) on January 1, and costs Rs 93,040/sovereign (Rs 11,630/gram) today, November 22, marking an increase of Rs 35,840 (approximately 62.7%). On October 17, it had climbed to 70.6%, owing to a record rise of Rs 40,400 per sovereign.

Meanwhile, silver too has been recording constant price fluctuations. Silver price increased by Rs 3 on November 22, reaching Rs 172 per gram (Rs 172,000/kg). Yesterday, silver cost Rs 169 per gram.





Gold price (22-carat) over the last five days:

November 21, 2025: 1 sovereign- Rs 91,680 | 1 gram-Rs 11,460

November 20, 2025: 1 sovereign - Rs 92,000 | 1 gram-Rs 11,500

November 19, 2025: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram-Rs 11,600

November 18, 2025: 1 sovereign - Rs 91,200 | 1 gram-Rs 11,400

November 17, 2025: 1 Sovereign- Rs 92,320 | 1 gram-Rs 11,540





Silver price over the last five days:

November 21, 2025: 1 gram - Rs 169

November 20, 2025: 1 gram - Rs 173

November 19, 2025: 1 gram - Rs 176

November 18, 2025: 1 gram - Rs 170

November 17, 2025: 1 gram - Rs 170