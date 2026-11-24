CHENNAI: The price of gold in the city increased by Rs 920 per sovereign on Tuesday (November 24), rising for the second consecutive day after ending its 16-day declining streak on November 23.
The 16-day decline saw gold prices fall by Rs 13,560 per sovereign or Rs 1,695 per gram, amid expectations of a US Fed rate hike and a stronger dollar, triggering heavy commodity selling.
The yellow metal is now priced at Rs 93,720 per sovereign and Rs 11,715 per gram, after an increase of Rs 115 per gram.
Earlier, on November 23, gold was priced at Rs 92,800 per sovereign and Rs 11,600 per gram.
At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year.
Compared to the January 29 peak, gold prices are now lower by Rs 41,600 per sovereign or Rs 5,200 per gram, marking a decline of around 31%.
Meanwhile, silver prices remained unchanged at Rs 175 per gram (Rs 1,75,000 per kg) on November 24.
On November 23 also, silver was priced at Rs 175 per gram.
Gold prices have remained close to their year-ago levels. From Rs 92,160 per sovereign (Rs 11,520 per gram) on November 24, 2025, the rate has increased to Rs 93,720 per sovereign (Rs 11,715 per gram) on November 24, 2026.
The year-on-year difference stands at Rs 1,560 per sovereign or Rs 195 per gram, amounting to a rise of around 1.69%.
November 23, 2026: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram - Rs 11,600
November 21, 2026: 1 sovereign - Rs 91,720 | 1 gram - Rs 11,465
November 20, 2026: 1 sovereign - Rs 92,080 | 1 gram - Rs 11,510
November 19, 2026: 1 sovereign - Rs 95,840 | 1 gram - Rs 11,980
November 18, 2026: 1 sovereign - Rs 97,720 | 1 gram - Rs 12,215
November 23, 2026: 1 gram - Rs 175
November 21, 2026: 1 gram - Rs 175
November 20, 2026: 1 gram - Rs 175
November 19, 2026: 1 gram - Rs 180
November 18, 2026: 1 gram - Rs 185