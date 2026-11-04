Chennai gold price rises by Rs 200 on November 4, 2026; check today's gold, silver rate

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 4.

On November 3, silver was also priced at Rs 200 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 4, 2025, gold was priced at Rs 90,000 per sovereign (Rs 11,250 per gram). At today's rate (November 4, 2026) of Rs 1,02,600 per sovereign (Rs 12,825 per gram), the price has increased by Rs 12,600 per sovereign, or around 14.28 per cent.