Chennai

Chennai gold price rises by Rs 200 on November 4, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold and silver price
Representative ImageIANS
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CHENNAI: Gold prices in the city rose by Rs 200 per sovereign on Wednesday (November 4).

The yellow metal is now priced at Rs 1,02,600 per sovereign and Rs 12,825 per gram, after an increase of Rs 25 per gram.

On Tuesday, November 3, gold was priced at Rs 1,02,400 per sovereign and Rs 12,800 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain unchanged at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 4.

On November 3, silver was also priced at Rs 200 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold prices remain higher compared to the same day last year. On November 4, 2025, gold was priced at Rs 90,000 per sovereign (Rs 11,250 per gram). At today's rate (November 4, 2026) of Rs 1,02,600 per sovereign (Rs 12,825 per gram), the price has increased by Rs 12,600 per sovereign, or around 14.28 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,400 | 1 gram - Rs 12,800

November 2, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,02,200 | 1 gram - Rs 12,775

October 31, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,01,840 | 1 gram - Rs 12,730

October 30, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,320 | 1 gram - Rs 13,040

October 29, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,560 | 1 gram - Rs 13,195

Silver price over the last five days:

November 3, 2026: 1 gram - Rs 200

November 2, 2026: 1 gram - Rs 200

October 31, 2026: 1 gram - Rs 200

October 30, 2026: 1 gram - Rs 210

October 29, 2026: 1 gram - Rs 215

Gold prices in Chennai
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