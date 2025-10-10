Chennai: Gold price rises again in afternoon trade, hits record Rs 90,720 per sovereign on Oct 10
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: The price of 22-carat gold in Chennai rose Rs 640 on Friday afternoon (Oct 10), reaching Rs 90,720 per sovereign (1 sovereign = 8 gram). Accordingly, the per-gram rate rose by Rs 80 to Rs 11, 340.
This morning, gold dropped by Rs 1,320 per sovereign, reaching a record Rs 90, 080, while the gram rate declined by Rs 165 to Rs 11,260.
While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.
From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.
In September alone, gold prices surged by over Rs 9,000. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, it soared to Rs 86,880 per sovereign (Rs 10,860 per gram) on September 30, marking a rise of Rs 9,240 per sovereign and Rs 1,155 per gram.
On the other hand, the price of silver has also increased by Rs 4, and now costs Rs 184/gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
October 9, 2025 - 1 sovereign: Rs 91,400, 1 gram: Rs 11,425
October 8, 2025 - 1 sovereign: Rs 91,080, 1 gram: Rs 11,385
October 7, 2025 - 1 sovereign: Rs 89,600, 1 gram: Rs 11,200
October 6, 2025 - 1 sovereign: Rs 89,000, 1 gram: Rs 11,125
October 4, 2025 - 1 sovereign: Rs 87,600, 1 gram: Rs 10,950
Silver price over the last five days:
October 9, 2025 - 1 gram: Rs 171
October 8, 2025 - 1 gram: Rs 170
October 7, 2025 - 1 gram: Rs 167
October 6, 2025 - 1 gram: Rs 167
October 4, 2025 - 1 gram: Rs 165