Chennai gold price jumps Rs 800 per sovereign in evening trade on July 9

CHENNAI: After falling by Rs 240 per sovereign in the morning session, gold prices rebounded sharply in Chennai on Thursday (July 9) evening, registering a steep increase of Rs 800 per sovereign.
The price of 22-carat gold rose by Rs 800 per sovereign to Rs 1,06,560 in the evening and Rs 13, 320 per gram , after a rise of Rs 100 per gram.
Earlier in the day, gold prices had declined by Rs 240 per sovereign before reversing course in the evening session.
Silver prices remained unchanged and are being sold at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg) on July 9.
On July 8, it was sold at Rs 245 per gram (Rs 2,45,000 per kg).
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have surged from Rs 72,000 per sovereign (Rs 9,000 per gram) on July 9, 2025, to Rs 1,06,560 per sovereign (Rs 13,320 per gram) on July 9, 2026, marking an increase of Rs 34,560 or about 49%.
Gold price (22-carat) over the last five days:
July 8, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,640 | 1 gram - Rs 13,330
July 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,200 | 1 gram - Rs 13,400
July 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,08,480 | 1 gram - Rs 13,560
July 4, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,600 | 1 gram - Rs 13,700
July 3, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,09,600 | 1 gram - Rs 13,700
Silver price over the last five days:
July 8, 2026: 1 gram - Rs 245
July 7, 2026: 1 gram - Rs 250
July 6, 2026: 1 gram - Rs 250
July 4, 2026: 1 gram - Rs 260
July 3, 2026: 1 gram - Rs 260