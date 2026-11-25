CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 2,360 per sovereign on Wednesday (November 25), reversing the gains recorded over the previous two days. This comes a day after gold prices rose for the second consecutive day, ending their 16-day declining streak on November 23.
The 16-day decline saw gold prices fall by Rs 13,560 per sovereign or Rs 1,695 per gram, amid expectations of a US Fed rate hike and a stronger dollar, triggering heavy commodity selling.
The yellow metal is now priced at Rs 91,360 per sovereign and Rs 11,420 per gram, after a decrease of Rs 295 per gram.
Earlier, on November 24, gold was priced at Rs 93,720 per sovereign and Rs 11,715 per gram.
At the beginning of this year, on January 1, gold was priced at Rs 12,440 per gram and Rs 99,520 per sovereign. Later, on January 29, the price rose to Rs 16,800 per gram and Rs 1,34,400 per sovereign, marking the highest price recorded this year.
Compared to the January 29 peak, gold prices are now lower by Rs 41,600 per sovereign or Rs 5,200 per gram, marking a decline of around 31%.
Meanwhile, silver prices also decreased by Rs 10 to sell at Rs 165 per gram (Rs 1,65,000 per kg) on November 25.
On November 24, silver was priced at Rs 175 per gram.
Gold prices have remained close to their year-ago levels. From Rs 93,760 per sovereign (Rs 11,720 per gram) on November 25, 2025, the rate has decreased to Rs 91,360 per sovereign (Rs 11,420 per gram) on November 25, 2026.
The year-on-year difference stands at Rs 2,400 per sovereign or Rs 300 per gram, amounting to a decline of around 2.55%.
November 24, 2026: 1 sovereign - Rs 93,720 | 1 gram - Rs 11,715
November 23, 2026: 1 sovereign - Rs 92,800 | 1 gram - Rs 11,600
November 21, 2026: 1 sovereign - Rs 91,720 | 1 gram - Rs 11,465
November 20, 2026: 1 sovereign - Rs 92,080 | 1 gram - Rs 11,510
November 19, 2026: 1 sovereign - Rs 95,840 | 1 gram - Rs 11,980
November 24, 2026: 1 gram - Rs 175
November 23, 2026: 1 gram - Rs 175
November 21, 2026: 1 gram - Rs 175
November 20, 2026: 1 gram - Rs 175
November 19, 2026: 1 gram - Rs 180