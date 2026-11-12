Chennai gold price falls by Rs 1,600 on November 12, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,6000 per sovereign on Thursday (November 12).
The yellow metal is now priced at Rs 1,02,520 per sovereign and Rs 12,815 per gram, after a decrease of Rs 200 per gram.
Earlier, on November 11, the yellow metal was priced at Rs 1,04,120 per sovereign and Rs 13,015 per gram.
Meanwhile, silver prices remain stable at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 12.
On November 11, silver was priced at Rs 200 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,800 per sovereign (Rs 11,600 per gram) on November 12, 2025, to Rs 1,02,520 per sovereign (Rs 12,815 per gram) on November 12, 2026, marking an increase of Rs 9,720 per sovereign or about 10.47 per cent.
November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015
November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210
November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160
November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385
November 11, 2026: 1 gram - Rs 200
November 10, 2026: 1 gram - Rs 205
November 9, 2026: 1 gram - Rs 205
November 7, 2026: 1 gram - Rs 205
November 6, 2026: 1 gram - Rs 210