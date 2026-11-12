Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,600 on November 12, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,6000 per sovereign on Thursday (November 12).

The yellow metal is now priced at Rs 1,02,520 per sovereign and Rs 12,815 per gram, after a decrease of Rs 200 per gram.

Earlier, on November 11, the yellow metal was priced at Rs 1,04,120 per sovereign and Rs 13,015 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices remain stable at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 12.

On November 11, silver was priced at Rs 200 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 92,800 per sovereign (Rs 11,600 per gram) on November 12, 2025, to Rs 1,02,520 per sovereign (Rs 12,815 per gram) on November 12, 2026, marking an increase of Rs 9,720 per sovereign or about 10.47 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 11, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,04,120 | 1 gram - Rs 13,015

November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210

November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160

November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385

Silver price over the last five days:

November 11, 2026: 1 gram - Rs 200

November 10, 2026: 1 gram - Rs 205

November 9, 2026: 1 gram - Rs 205

November 7, 2026: 1 gram - Rs 205

November 6, 2026: 1 gram - Rs 210

Gold prices in Chennai
Silver prices in Chennai
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