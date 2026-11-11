Chennai gold price falls by Rs 1,560 on November 11, 2026; check today's gold, silver rate

CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,560 per sovereign on Wednesday (November 11).
The yellow metal is now priced at Rs 1,04,120 per sovereign and Rs 13,015 per gram, after a decrease of Rs 195 per gram.
Earlier, on November 10, the yellow metal was priced at Rs 1,05,680 per sovereign and Rs 13,210 per gram.
Meanwhile, silver prices also decreased at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 11.
On November 10, silver was also priced at Rs 205 per gram.
Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 93,600 per sovereign (Rs 11,700 per gram) on November 11, 2025, to Rs 1,04,120 per sovereign (Rs 13,015 per gram) on November 11, 2026, marking an increase of Rs 10,520 per sovereign or about 11.23 per cent.
November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210
November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255
November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160
November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385
November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385
November 10, 2026: 1 gram - Rs 205
November 9, 2026: 1 gram - Rs 205
November 7, 2026: 1 gram - Rs 205
November 6, 2026: 1 gram - Rs 210
November 5, 2026: 1 gram - Rs 210