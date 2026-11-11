Chennai

Chennai gold price falls by Rs 1,560 on November 11, 2026; check today's gold, silver rate

Planning to buy gold or silver today? Check out the latest rates of these precious metals in Chennai before you head to the jewellers
Gold and silver price
Representative ImageIANS
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CHENNAI: The price of gold in the city decreased by Rs 1,560 per sovereign on Wednesday (November 11).

The yellow metal is now priced at Rs 1,04,120 per sovereign and Rs 13,015 per gram, after a decrease of Rs 195 per gram.

Earlier, on November 10, the yellow metal was priced at Rs 1,05,680 per sovereign and Rs 13,210 per gram.

Silver prices remain unchanged

Meanwhile, silver prices also decreased at Rs 200 per gram (Rs 2,00,000 per kg) on November 11.

On November 10, silver was also priced at Rs 205 per gram.

Gold rate today vs gold rate on this day, last year

Gold remains significantly higher compared to last year. Prices have increased from Rs 93,600 per sovereign (Rs 11,700 per gram) on November 11, 2025, to Rs 1,04,120 per sovereign (Rs 13,015 per gram) on November 11, 2026, marking an increase of Rs 10,520 per sovereign or about 11.23 per cent.

Gold price (22-carat) over the last five days:

November 10, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,680 | 1 gram - Rs 13,210

November 9, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,06,040 | 1 gram - Rs 13,255

November 7, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,05,280 | 1 gram - Rs 13,160

November 6, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080| 1 gram - Rs 13,385

November 5, 2026: 1 Sovereign - Rs 1,07,080 | 1 gram - Rs 13,385

Silver price over the last five days:

November 10, 2026: 1 gram - Rs 205

November 9, 2026: 1 gram - Rs 205

November 7, 2026: 1 gram - Rs 205

November 6, 2026: 1 gram - Rs 210

November 5, 2026: 1 gram - Rs 210

Gold prices in Chennai
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