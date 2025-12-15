Chennai gold price crosses Rs 1 lakh on December 15; check rate here
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: Gold prices in the city surged by Rs 440 on December 15 evening, pushing the yellow metal to Rs 1,00,120 per sovereign (8 grams) and Rs 12,515 per gram, a Rs 55 rise from the previous session. This is now the highest price recorded this year.
In the morning session, the 22-carat metal had surged by Rs 720, costing Rs 99,680 per sovereign (Rs 12,515 per gram). All together, this marks a Rs 1,160 rise in a single day.
The current gold rally comes after the US Federal Reserve delivered a much-anticipated rate cut and signalled further easing next year, weakening the dollar, and boosting global safe-haven demand while a record-low rupee supported domestic prices.
Earlier, the metal had touched its previous yearly high of Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17.
From January 1, when gold stood at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has now climbed to Rs 1,00,120 per sovereign, an increase of Rs 42,920 or 75%.
Meanwhile, silver increased by Rs 2 to Rs 215 per gram (Rs 2,15,000 per kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 13, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 12, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 11, 2025: 1 sovereign- Rs 96,400 | 1 gram - Rs 12,050
December 10, 2025: 1 sovereign- Rs 96,240 | 1 gram - Rs 12,030
December 9, 2025: 1 sovereign- Rs 96,000 | 1 gram - Rs 12,000
Silver price over the last five days:
December 13, 2025: 1 gram- Rs 210
December 12, 2025: 1 gram- Rs 216
December 11, 2025: 1 gram- Rs 209
December 10, 2025: 1 gram- Rs 207
December 9, 2025: 1 gram- Rs 199