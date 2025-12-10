Chennai: Gold and silver get costlier on December 10; check their rates today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: A day after a fall by Rs 320, gold surged by Rs 240 per sovereign on December 10. The 22-carat metal is now priced at Rs 96,240 per sovereign (8 grams) and Rs 12,030 per gram, after rising by Rs 30.
On December 9, gold was priced at Rs 96,000 per sovereign and Rs 12,000 per gram.
On November 29, the price of the yellow metal was 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram)—the highest price in November, a month that saw sharp fluctuations, with rates even dipping below Rs 90,000 per sovereign.
Earlier, gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before dropping to Rs 88,600 per sovereign (Rs 11,075 per gram) on October 28.
The current gold rally is supported by rising expectations of a US Federal Reserve rate cut and safe-haven buying. Analysts say gold could retest record highs if global economic uncertainties continue.
From January 1, when gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has climbed to Rs 96,240 per sovereign (Rs 12,030 per gram) on December 10 – an increase of Rs 39,040 or about 68.2%.
Meanwhile, the silver price increased by Rs 8 to Rs 207 per gram (Rs 2,08,000 per kg). On December 9, silver was priced at Rs 199 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 9, 2025: 1 sovereign- Rs 96,000 | 1 gram - Rs 12,000
December 8, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram - Rs 12,040
December 6, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram - Rs 12,040
December 5, 2025: 1 sovereign- Rs 96,000 | 1 gram - Rs 12,000
December 4, 2025: 1 sovereign- Rs 96,160 | 1 gram - Rs 12,020
Silver price over the last five days:
December 9, 2025: 1 gram- Rs 199
December 8, 2025: 1 gram- Rs 198
December 6, 2025: 1 gram- Rs 199
December 5, 2025: 1 gram- Rs 196
December 4, 2025: 1 gram- Rs 200