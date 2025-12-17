Chennai: Gold gets costlier, costs Rs 99,200 a sovereign on December 17
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: A day after a fall of Rs 165, gold surged by Rs 400 on December 17. The yellow metal is now priced at Rs 99,200 per sovereign (8 grams) and Rs 12,400 per gram, a rise of Rs 50.
On December 16, gold was priced at Rs 98,800 per sovereign and Rs 12,350, a fall of Rs 165.
On December 15, gold was priced at Rs 1,00,120 per sovereign, the highest in the year.
The current gold rally comes after the US Federal Reserve delivered a much-anticipated rate cut and signalled further easing next year, weakening the dollar, and boosting global safe-haven demand while a record-low rupee supported domestic prices.
Earlier, the metal had touched its previous yearly high of Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17.
From January 1, when gold stood at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has now climbed to Rs 99,200 per sovereign on December 17, an increase of Rs 42,000, or 73.4%.
Meanwhile, silver increased by Rs 11 to Rs 222 per gram (Rs 2,22,000 per kg).
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 16, 2025: 1 Sovereign- Rs 98,800 | 1 gram- Rs 12,350
December 15, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 1,00,120 | 1 gram- Rs 12,515
December 13, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 12, 2025: 1 Sovereign- Rs Rs 98,960 | 1 gram- Rs 12,370
December 11, 2025: 1 sovereign- Rs 96,400 | 1 gram - Rs 12,050
Silver price over the last five days:
December 16, 2025: 1 gram- Rs 211
December 15, 2025: 1 gram- Rs 215
December 13, 2025: 1 gram- Rs 210
December 12, 2025: 1 gram- Rs 216
December 11, 2025: 1 gram- Rs 209