Chennai: Gold and silver get costlier on December 12; check their rates today
Planning to buy gold today? Check out the latest gold rates in Chennai before you head to the jewellers
CHENNAI: The gold rate in the city surged by Rs 1,600 on December 13 in a single session. The yellow metal is now priced at Rs 98,000 per sovereign (8 grams) and Rs 12,250 per gram, a rise of Rs 200. This marks the highest in December.
On December 11, gold was priced at Rs 96,400 per sovereign (8 grams) and Rs 12,050 per gram, after rising by Rs 20.
On November 29, the price of the yellow metal was 95,840 per sovereign (Rs 11,980 per gram)—the highest price in November, a month that saw sharp fluctuations, with rates even dipping below Rs 90,000 per sovereign.
Earlier, gold had surged to Rs 97,600 per sovereign (Rs 12,200 per gram) on October 17, the highest this year, before dropping to Rs 88,600 per sovereign (Rs 11,075 per gram) on October 28.
The current gold rally is supported by rising expectations of a US Federal Reserve rate cut and safe-haven buying. Analysts say gold could retest record highs if global economic uncertainties continue.
From January 1, when gold was priced at Rs 57,200 per sovereign (Rs 7,150 per gram), it has climbed to Rs 98,000 per sovereign (Rs 12,250 per gram) on December 12 – an increase of Rs 40,800 or about 71.3%.
Meanwhile, the silver price increased by Rs 6 to Rs 215 per gram (Rs 2,15,000 per kg). On December 11, silver was priced at Rs 209 per gram.
Gold price (22-carat) over the last five days:
December 11, 2025: 1 sovereign- Rs 96,400 | 1 gram - Rs 12,050
December 10, 2025: 1 sovereign- Rs 96,240 | 1 gram - Rs 12,030
December 9, 2025: 1 sovereign- Rs 96,000 | 1 gram - Rs 12,000
December 8, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram - Rs 12,040
December 6, 2025: 1 sovereign- Rs 96,320 | 1 gram - Rs 12,040
Silver price over the last five days:
December 11, 2025: 1 gram- Rs 209
December 10, 2025: 1 gram- Rs 207
December 9, 2025: 1 gram- Rs 199
December 8, 2025: 1 gram- Rs 198
December 6, 2025: 1 gram- Rs 199