Chennai gold price hits record Rs 84,000 after Rs 1,120 leap on September 23, 2025

CHENNAI: Amid yet another relentless rally, the price of 22-carat gold in Chennai has increased again by Rs 560 per sovereign (1 sovereign = 8 grams) on September 23 (Tuesday), touching an all-time high of Rs 84,000 per sovereign. Accordingly, the per-gram rate rose by Rs 70 to Rs 10,500.

On September 22 (Monday), gold prices had climbed by Rs 560 in the morning to Rs 82,880 per sovereign, and further by Rs 560 in the evening to Rs 83,440.

From Monday morning to Tuesday morning, the price of the yellow metal rose by Rs 1,120 per sovereign (Rs 140 per gram).

Gold prices in Chennai have risen nearly 47 per cent since the start of this year, from Rs 57,200 on January 1 to Rs 84,000 per sovereign today. The per-gram rate stands at Rs 10,500, compared to Rs 7,150 on January 1.

While the gold price has been inching forward for most of the year, what triggered the recent rally is the trade war that US President Donald Trump unleashed on the world, including India.

Gold has climbed steadily through 2024. From Rs 57,200 per sovereign on January 1, it touched Rs 63,240 by February 5, and Rs 66,400 by March 14 after a single-day gain of Rs 1,440. On April 22, it jumped Rs 2,200 to Rs 74,320. The Rs 75,000 mark was crossed twice — on July 23 and August 6, at Rs 75,040.

In September alone, gold recorded a massive spike. From Rs 77,640 per sovereign (Rs 9,705 per gram) on September 1, prices increased to Rs 84,000 per sovereign (Rs 10,500 per gram) on September 23, today — a rise of Rs 6,360 per sovereign and Rs 795 per gram, which adds up to a 8.19 per cent growth in three weeks.

On the other hand, the price of silver has increased by Re 1 and is sold for Rs 149/gram today.

Gold price (22-carat) over the last five days:

September 22, 2025 - 1 sovereign: Rs 83,440, 1 gram: Rs 10,430

September 20, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,320, 1 gram: Rs 10,290

September 19, 2025 - 1 sovereign: Rs 81,840, 1 gram: Rs 10,230

September 18, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,760, 1 gram: Rs 10,220

September 17, 2025 - 1 sovereign: Rs 82,160, 1 gram: Rs 10,270

Silver price over the last five days:

September 22, 2025 - 1 gram: Rs 148

September 20, 2025 - 1 gram: Rs 145

September 19, 2025 - 1 gram: Rs 143

September 18, 2025 - 1 gram: Rs 141

September 17, 2025 – 1 gram: Rs 142