IPL 2025: DC win toss, opt to bowl against RCB

CHENNAI: Delhi Capitals wins the toss, elects to bowl against Royal Challengers Bengaluru at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru.

Teams:

Delhi Capitals bowling-first XI: Jake Fraser-McGurk, Faf du Plessis, KL Rahul (wk), Tristan Stubbs, Ashutosh Sharma, Axar Patel (capt), Vipraj Nigam, Mitchell Starc, Kuldeep Yadav, Mohit Sharma, Mukesh Kumar

DC bench: Abishek Porel, Darshan Nalkande, Karun Nair, Sameer Rizvi, Donovan Ferreira

Royal Challengers Bengaluru batting-first XI: Virat Kohli, Phil Salt, Devdutt Padikkal, Rajat Patidar (capt), Liam Livingstone, Jitesh Sharma (wk), Tim David, Krunal Pandya, Bhuvneshwar Kumar, Josh Hazlewood, Yash Dayal

RCB bench: Suyash Sharma, Rasikh Salam, Manoj Bhandage, Jacob Bethell, Swapnil Singh