Begin typing your search...

    From Taylor Swift End of An Era to City Of Shadows, here's your guide to OTT releases in December 2025

    Here's a quick guide to help you pick your next binge

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|10 Dec 2025 9:11 AM IST
    From Taylor Swift End of An Era to City Of Shadows, heres your guide to OTT releases in December 2025
    X

    Representative image

    Name: Taylor Swift End of An Era

    Language: English

    Episodes: 6

    Cast: Taylor Swift

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: Man Vs Baby

    Language: English

    Episodes: 4

    Cast: Rowan Atkinson

    Streaming platform: Netflix

    Name: Percy Jackson Season 2

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries and Aryan Simhadri

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: City Of Shadows

    Language: Spanish

    Episodes: 6

    Cast: Isak Férriz and Verónica Echegui

    Streaming platform: Netflix

    DTNEXT Bureau

      Next Story
      Related Articles
      Most Read

      © Copyright | Powered by Hocalwire

      X