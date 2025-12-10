Begin typing your search...
From Taylor Swift End of An Era to City Of Shadows, here's your guide to OTT releases in December 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: Taylor Swift End of An Era
Language: English
Episodes: 6
Cast: Taylor Swift
Streaming platform: JioHotstar
Name: Man Vs Baby
Language: English
Episodes: 4
Cast: Rowan Atkinson
Streaming platform: Netflix
Name: Percy Jackson Season 2
Language: English
Episodes: 8
Cast: Walker Scobell, Leah Sava Jeffries and Aryan Simhadri
Streaming platform: JioHotstar
Name: City Of Shadows
Language: Spanish
Episodes: 6
Cast: Isak Férriz and Verónica Echegui
Streaming platform: Netflix
