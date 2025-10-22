Begin typing your search...

    DT Next Watchlist | From Param Sundari to Harlan Coben's Lazarus, here's a guide to OTT releases in October 2025

    Here's a quick guide to help you pick your next binge

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|22 Oct 2025 9:32 AM IST
    Representative image

    Name: Mahabharat: Ek Dharmayudh

    Language: Hindi

    Episodes: 100

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: Param Sundari

    Language: Hindi

    Cast: Siddharth Malhotra and Jahnvi Kapoor

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: Mayor of Kingstown Season 4

    Language: English

    Episodes: 10

    Cast: Derek Webster, Jeremy Renner and Hugh Dillon

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: Harlan Coben's Lazarus

    Language: English

    Episodes: 6

    Cast: Sam Claflin, Bill Nighy and Alexandra Roach

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: Nobody Wants This Season 2

    Language: English

    Episodes: 10

    Cast: Kristen Bell and Adam Brody

    Streaming platform: Netflix

