DT Next Watchlist | From Param Sundari to Harlan Coben's Lazarus, here's a guide to OTT releases in October 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: Mahabharat: Ek Dharmayudh
Language: Hindi
Episodes: 100
Streaming platform: JioHotstar
Name: Param Sundari
Language: Hindi
Cast: Siddharth Malhotra and Jahnvi Kapoor
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: Mayor of Kingstown Season 4
Language: English
Episodes: 10
Cast: Derek Webster, Jeremy Renner and Hugh Dillon
Streaming platform: JioHotstar
Name: Harlan Coben's Lazarus
Language: English
Episodes: 6
Cast: Sam Claflin, Bill Nighy and Alexandra Roach
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: Nobody Wants This Season 2
Language: English
Episodes: 10
Cast: Kristen Bell and Adam Brody
Streaming platform: Netflix
