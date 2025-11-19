Begin typing your search...

    DT Next Watchlist | From Dining With The Kapoors to The Mighty Nein, here's a guide to OTT releases in November 2025

    Here's a quick guide to help you pick your next binge

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|19 Nov 2025 7:00 AM IST
    Name: The Family Man Season 3

    Language: Hindi

    Episodes: 7

    Cast: Manoj Bajpayee, Jaideep Ahlawat, Nimrat Kaur and Priyamani

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: Dining With The Kapoors

    Language: Hindi

    Episodes: 4

    Cast: Zahan Kapoor, Ranbir Kapoor, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, Karisma Kapoor, Agastya Nanda, Neetu Singh, Randhir Kapoor and Navya Naveli Nanda

    Streaming platform: Netflix

    Name: Ziddi Ishq

    Language: Hindi

    Episodes: 8

    Cast: Riya Sen, Aditi Pohankar and Barkha Bisht

    Streaming platform: JioHotstar

    Name: The Mighty Nein

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Ashley Johnson, Liam O’Brien and Laura Bailey

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    Name: A Man On The Inside Season 2

    Language: English

    Episodes: 8

    Cast: Ted Danson and Mary Elizabeth Ellis

    Streaming platform: Netflix

