DT Next Watchlist | From Dining With The Kapoors to The Mighty Nein, here's a guide to OTT releases in November 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: The Family Man Season 3
Language: Hindi
Episodes: 7
Cast: Manoj Bajpayee, Jaideep Ahlawat, Nimrat Kaur and Priyamani
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: Dining With The Kapoors
Language: Hindi
Episodes: 4
Cast: Zahan Kapoor, Ranbir Kapoor, Saif Ali Khan, Kareena Kapoor, Karisma Kapoor, Agastya Nanda, Neetu Singh, Randhir Kapoor and Navya Naveli Nanda
Streaming platform: Netflix
Name: Ziddi Ishq
Language: Hindi
Episodes: 8
Cast: Riya Sen, Aditi Pohankar and Barkha Bisht
Streaming platform: JioHotstar
Name: The Mighty Nein
Language: English
Episodes: 8
Cast: Ashley Johnson, Liam O’Brien and Laura Bailey
Streaming platform: Amazon Prime Video
Name: A Man On The Inside Season 2
Language: English
Episodes: 8
Cast: Ted Danson and Mary Elizabeth Ellis
Streaming platform: Netflix