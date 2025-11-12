Begin typing your search...
DT Next Watchlist | From Delhi Crime Season 3 to Last Samurai Standing, here's your ultimate guide to OTT shows in November 2025
Here's a quick guide to help you pick your next binge
Name: Delhi Crime Season 3
Language: Hindi
Episodes: 7
Cast: Shefali Shah and Rajesh Tailang
Streaming platform: Netflix
Name: Dashavatar
Language: Marathi
Cast: Dilip Prabhawalker and Siddharth Menon
Streaming platform: Zee5
Name: Palm Royale Season 2
Language: English
Episodes: 10
Cast: Kristen Wiig, Josh Lucas and Ricky Martin
Streaming platform: Apple TV+
Name: Last Samurai Standing
Language: Japanese
Episodes: 6
Cast: Junichi Okada, Yumia Fujisaki and Kaya Kiyohara
Streaming platform: Netflix
Name: Malice
Language: English
Episodes: 6
Cast: David Duchovny, Jack Whitehall and Carice van Houten
Streaming platform: Amazon Prime Video
