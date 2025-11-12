Begin typing your search...

    DT Next Watchlist | From Delhi Crime Season 3 to Last Samurai Standing, here's your ultimate guide to OTT shows in November 2025

    Here's a quick guide to help you pick your next binge

    AuthorDTNEXT BureauDTNEXT Bureau|12 Nov 2025 8:48 AM IST
    Name: Delhi Crime Season 3

    Language: Hindi

    Episodes: 7

    Cast: Shefali Shah and Rajesh Tailang

    Streaming platform: Netflix

    Name: Dashavatar

    Language: Marathi

    Cast: Dilip Prabhawalker and Siddharth Menon

    Streaming platform: Zee5

    Name: Palm Royale Season 2

    Language: English

    Episodes: 10

    Cast: Kristen Wiig, Josh Lucas and Ricky Martin

    Streaming platform: Apple TV+

    Name: Last Samurai Standing

    Language: Japanese

    Episodes: 6

    Cast: Junichi Okada, Yumia Fujisaki and Kaya Kiyohara

    Streaming platform: Netflix

    Name: Malice

    Language: English

    Episodes: 6

    Cast: David Duchovny, Jack Whitehall and Carice van Houten

    Streaming platform: Amazon Prime Video

    DTNEXT Bureau

