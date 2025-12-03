OTT Watch
Releases this week.
Name: Kuttram Purindhavan: The Guilty One
Language: Tamil
Episodes: 8
Cast: Vidaarth, Pasupathy and Lakshmi Priyaa Chandramouli
Streaming platform: Sony LIV
======================================================
Name: Real Kashmir Football Club
Language: Hindi
Episodes: 8
Cast: Shubhang Chaturvedi, Manav Kaul and Mohd. Zeeshan Ayyub
Streaming platform: Sony LIV
======================================================
Name: The Abandons
Language: English
Episodes: 10
Cast: Lena Headey, Gillian Anderson and Lucas Till
Streaming platform: Netflix
======================================================
Name: The New Yorker At 100
Language: English
Cast: Julianne Moore
Streaming platform: Netflix
======================================================
Name: Surely Tomorrow
Language: Korean
Episodes: 12
Cast: Park Seo-jun and Won Ji-an
Streaming platform: Amazon Prime Video
======================================================